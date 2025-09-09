Ciclón Mario y frente frío 3 provocarán lluvias en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Gran parte de los estados en México esperan lluvias de diversas intensidades para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre, esto, debido a la mezcla de diversos fenómenos meteorológicos como un monzón mexicano, la llegada del frente frio número 2, un canal de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 31.

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la posible formación del ciclón tropical "Mario" en costas del Pacífico, afectando con fuertes lluvias principalmente a Guerrero y Michoacán.

El SMN dijo que se espera que las lluvias puedan estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar un incremento en los niveles cuerpos de agua, así como encharcamientos e inundaciones.

El SMN también anunció la llegada del nuevo frente frío número 3, asociado con la corriente en chorro subtropical que se prevé se aproxime a la península de Baja California.

¿En qué estados se esperan lluvias?

Las lluvias pronosticadas para lo que resta de este martes y la mañana del miércoles 10 de septiembre serán de distintas intensidades, así como algunos chubascos y lluvias aisladas. Los estados donde se espera mayor aumento de lluvias fuertes con puntuales intensas son:

· Sinaloa (sur)

· Nayarit

· Jalisco (norte y oeste)

· Veracruz (sur)

· Oaxaca (este y sur)

· Chiapas (oeste y sur)

Se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

· Guanajuato

· Colima

· Michoacán

· Guerrero

· Tamaulipas

· San Luis Potosí

· Querétaro

· Hidalgo

· Puebla

· Tabasco

· Campeche

· Yucatán

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes prevalecerán en:

· Baja California Sur

· Nuevo León

· Durango

· Zacatecas

· Aguascalientes

· Estado de México

· Ciudad de México

· Tlaxcala

· Morelos

· Quintana Roo

Para Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como Baja California, se pronostican algunos chubascos y lluvias aisladas.

¿Qué fenómenos prevalecen en México?

El SMN da cuenta de al menos 5 fenómenos meteorológicos que prevalecen el territorio nacional actualmente y son los causantes de la prevalencia de lluvias de diversas magnitudes.

En el noreste de México se extenderá el frente núm. 2 en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera.

En el occidente del país un monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del país ocasionará lluvias.

Con respecto al océano Pacífico y golfo de México, el SMN dijo que existe un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos océanos.

Además, la onda tropical 31 se espera que tenga un desplazamiento sobre el sureste mexicano y a su vez será asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico y en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Prevén llegada de ciclón tropical "Mario" en el Pacífico

El SMN dijo que para el fin de semana se prevé que la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se intensifique a ciclón tropical "Mario", que durante el viernes y sábado, avanzará lentamente cerca de las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Dijo que durante el viernes se prevé que la onda tropical número 31 sea absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

En su comunicado, asegura que este fenómeno originará lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, así como vientos fuertes y oleaje elevado.