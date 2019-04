Ciclopista en la Av.Seminario, sucia y obstruida: usuarios

La ciclopista ubicada en avenida Seminario está totalmente descuidada e incluso el espacio muchas veces es ocupado por vehículos que estacionan sus unidades en la zona, evitando que los ciclistas puedan transitar libre y seguramente.

Son pocas las ciclopistas que existen en la capital potosina, y las que ya se tienen se encuentran en el descuido total, un ejemplo es la antes mencionada, la cual está llena de basura, y es evidente el poco mantenimiento, pues las boyas que separan el carril de ciclistas del carril de vehículos están deterioradas o incluso ya no hay.

"Para nosotros que utilizamos la bicicleta como único medio de transporte es necesario que nos adecuen la infraestructura para poder desplazarnos sin riesgo a ser víctimas de accidentes, pero no al contrario, no limpian, no ponen las boyas o las quitan y lo que es peor, los automovilistas utilizan nuestro carril para estacionarse, eso no se vale", manifestó Hugo Martínez.

Rafael Ramírez, quien también utiliza la vía para desplazarse, señaló: "sería necesario que además de colocar las boyas pongan mejor iluminación para que no seamos víctimas de delitos", dijo el entrevistado tras solicitar el apoyo de la autoridad municipal para acondicionar las vías no solo para vehículos, sino también para bicicletas.