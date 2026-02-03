logo pulso
Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Cierran Zara, Bershka y Pull&Bear en Plaza San Luis

Las marcas dejaron de operar este fin de semana

Por Redacción

Febrero 03, 2026 10:59 a.m.
Locales cerrados en Plaza San Luis

El cierre definitivo de varias tiendas del grupo Inditex en Plaza San Luis quedó confirmado este fin de semana, luego de que marcas como Zara, Bershka, Pull&Bear y Massimo Dutti dejaran de operar en ese centro comercial.

Hasta el momento, no existe información oficial que precise si la salida de estas marcas obedece a factores locales relacionados con el desempeño de Plaza San Luis o a una reestructuración general del consorcio a nivel nacional e internacional.

La empresa no ha emitido posicionamiento público sobre el caso específico de la plaza potosina. El cierre ocurre después de que, en 2023, Inditex concentró su operación en la capital potosina en el complejo The Park, donde instaló siete de sus marcas: Bershka, Stradivarius, Zara Home, Pull&Bear, Oysho, Zara y Massimo Dutti.

En ese entonces, se informó que la apertura de estas tiendas generaría más de 150 empleos directos. De acuerdo con lo anunciado en su momento, la tienda Zara ubicada en The Park se convirtió en la más grande de la marca en México, con una superficie cercana a los cuatro mil metros cuadrados, además de incorporar sistemas de autocobro, una modalidad que entonces se implementó por primera vez en el país.

Información corporativa del grupo señala que Inditex ha llevado a cabo cierres de tiendas en distintas ciudades como parte de un ajuste de su modelo de negocio, enfocado en concentrar su operación en menos puntos físicos, de mayor tamaño y con integración tecnológica, así como en fortalecer el comercio electrónico.

