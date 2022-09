Cifra negra delictiva en SLP es de 96.3%

El 96.3 por ciento de los delitos cometidos en la entidad potosina no fueron denunciados o no se inició una carpeta de investigación, reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI), responsable de la encuesta, la "cifra negra" representa todos los actos delictivos que no son denunciados ante la autoridad o que no son objeto de una averiguación previa y por lo tanto no figuran en ninguna estadística.

En dicho estudio San Luis Potosí se ubica en segundo lugar nacional de "cifra negra" sólo por debajo de Sinaloa que presentó 96.7 por ciento, además la entidad está muy por arriba de la media nacional que contabilizó 93.2 por ciento de delitos no denunciados.

Entre los motivos de las víctimas para no denunciar los ilícitos ante las autoridades, destaca la "pérdida de tiempo" con 33.5 por ciento, la "desconfianza a las autoridades" con 14.8 por ciento, por "trámites largos y difíciles" 8.4 por ciento y por "una actitud hostil de la autoridad" 3.8 por ciento.

La Envipe reveló también que las pérdidas económicas por la inseguridad en la entidad durante el año pasado ascendieron a 6 mil 850 millones de pesos y el costo del delito en hogares potosinos ascendió a 4 mil 466 millones de pesos, mientras que el gasto destinado a medidas de protección representó 2 mil 384 millones de pesos, lo cual significa un gasto promedio por persona de 2 mil 815 pesos.

Las personas con alguna afectación a consecuencia de la inseguridad están conformadas por la población de 18 años y más en cuyo hogar se gastó en alguna medida de protección, tales como cambio de cerraduras y/o candados y reforzar puertas y ventanas (25.4%); colocar reja y bardas (20.5%); y realizar acciones conjuntas con sus vecinos (16.7%).

A nivel nacional, el costo estimado como consecuencia de la inseguridad y el delito durante 2021 alcanza 1.55% del valor del Producto Interno Bruto (PIB) de ese mismo año.

(Con información de Ruth Salazar)