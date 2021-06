Citan a declarar a tres presuntos responsables de robo por 7.7 mdp en alcaldía capitalina

El tesorero municipal de San Luis Potosí, Rodrigo Portilla Díaz, informó a petición de la regidora Verónica Rodríguez, que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los casi ocho millones de pesos que fueron presuntamente robados del ayuntamiento capitalino, ha avanzado de manera favorable y falta poco para que se resuelva el caso pues ya se citaron a declarar a tres presuntos responsables del desfalco.

El presunto robo se trata de un monto por siete millones 750 mil pesos que fueron extraídos de la administración municipal a través de documentos de pago de nómina, luego de que detectaron 44 operaciones relacionadas a los laudos laborales para emitir cheques de pagos de nómina, en los que la firma de la segunda síndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, fue falsificada y el dinero cobrado fue transferido a la cuenta de personas que no tenían relación laboral en el Ayuntamiento.

"Yo no estoy dentro de los imputados que tienen la Fiscalía, tiene tres personas investigadas, las cuales ya tuvieron su proceso de citación hacia el juez de control que lleva el caso y creo que ahorita pasa al juez de imputación y está en ese proceso, la Fiscalía, tiene número de expediente y la Fiscalía como Ministerio Público y la Sindicatura ha presentado todas las pruebas, es una carpeta muy integrada y detalla la forma en la que se operó", comentó Portilla Díaz.

Explicó que entre las investigaciones en las que han participado junto con la Fiscalía General del Estado se encuentran peritajes dentro de la tesorería municipal, revisión de documentos, análisis de firmas de la síndica municipal y de la directora de recursos humanos, para determinar las responsabilidades correspondientes.

Durante la sesión, al menos seis integrantes del cabildo municipal, solicitaron se les entregarán informes detallados sobre los implicados en dicha operación más allá de saber quiénes podrían ser imputados, pues señalaron que el tesorero municipal pudiera tener injerencia en el tema al ser el titular de la dependencia de donde se maneja el dinero público del ayuntamiento.

Como resultado de ello, se dio a conocer que se creará una Comisión Especial para tratar el asunto y realizar una investigación al interior de la administración para esclarecer la situación, la cual no fue votada durante la sesión de cabildo debido a que algunos integrantes de la mesa colegiada argumentaron que no se encontraba dentro del orden del día, mientras que otros explicaron que ese acuerdo podría realizarse mediante una votación, pues tenía que ver con uno de los puntos que se tocaron en la mesa que se realizó de manera virtual.