Ciudadanía no denuncia violaciones a derechos humanos por temor a "meterse en camisa de once varas": Diputada

Por temor a "meterse en camisa de once varas", la ciudadanía no denuncia violaciones a sus derechos en la CEDH, lamentó Gabriela Martínez Lárraga, diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Relató que residentes de la Región Huasteca le reportan presuntos abusos, y aunque les ofrece acompañamiento para presentar la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), los afectados desisten en su inconformidad.

Martínez Lárraga percibió que es riesgoso desarrollar una población apática, derivado de la desconfianza en las autoridades de preocupación de justicia y en derechos humanos. "La gente dice: ´voy a perder mi tiempo", lamentó.

"Lo que yo observo, lo que yo sé (...) creo que nos falta mucho a la sociedad el tema de la denuncia. No se quieren meter en ´camisa de once varas´. A la mera hora se asustan cuando yo le ofrezco el acompañamiento", concluyó.

Aunque no se trata de asuntos de violaciones de derechos humanos, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del Inegi, reveló hace unos días que el 96.3 por ciento de los delitos cometidos en la entidad potosina no fueron denunciados o no se inició una carpeta de investigación, es decir, la llamada "cifra negra".