Ciudadano tapa megabache en la Zona Industrial

En el cruce de la avenida Industrias y el Eje 128 de la Zona Industrial, un particular se dio a la tarea de tapar un megabache a cambio de la cooperación de los conductores. Tardó 15 días en arreglar el desperfecto con sus propias herramientas.

Mientras tanto, autoridades municipales y del estado siguen esperando a que la tierra se libere la humedad de las lluvias recientes para, tal vez, empezar a trabajar en las destrozadas vialidades de este parque productivo.

Jorge Ruiz, residente de La Foresta, explicó que hace dos semanas llegó al crucero ya señalado "para sacar unas monedas. Algo, lo que me quiera dar la gente. Aquí le voy echando ganas, porque me enseñaron a no robar, sino a trabajar en lo que sea, tapando baches, recogiendo latas, pero de manera honesta".

Aclaró que no tiene un patrón fijo que le esté pagando por el trabajo, sino que lo hace de manera voluntaria esperando que algunos conductores gusten cooperar. "Es para llevar el pan a la casa", dijo el hombre que dedica hasta 12 horas diarias al relleno de los baches de la Zona Industrial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que, incluso, los operadores de algunas revolvedoras le han obsequiado algo de cemento para que empareje el megabache de Industrias y Eje 128. Con dos palas, una carretilla, un par de botas impermeables y un chaleco reflejante, Jorge Ruiz ha tratado de hacer la urgente labor que las autoridades no han querido empezar.

Otros megabaches, como el que se ubica en la lateral sur de la carretera 57, entre los ejes 116 y 118, esperan la visita y el esfuerzo de don Jorge Ruiz, ya que el de las autoridades, ni para cuándo.