Cuestiona Sheinbaum compra de armas del gobierno de Guanajuato

Luego de que ayer el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Mauro González Martínez, anunciara que analizan comprar armas de repetición para combatir al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está en contra de los Estados de excepción.

"Nosotros no creemos en los Estados de excepción, eso fue lo que ocurrió con la guerra contra el narco, que todo era un estado de excepción y era el permiso para matar, en un estado de excepción de no hay juicios. Hay que fortalecer la justicia en el país y entonces se consigue la paz", dijo.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, refirió que en lugar de comprar más armas, el gobierno de Guanajuato debería fortalecer sus sistema de justicia local.

"En todo el ámbito, justicia social y también un sistema de justicia desde la procuración, hasta el poder judicial, que cumpla con su función y que se erradique la corrupción de cualquier lugar donde exista", dijo.

También se refirió al relevo del fiscal del estado, Carlos Zamarripa, y la propuesta de ser sustituido por Gerardo Vázquez, fiscal regional de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Nosotros no hemos dado el aval, ni lo vamos a dar porque le corresponde al gobierno del Estado presentar su propuesta, y el congreso estatal decidir si corresponde o no al mejor perfil", dijo.

Sin embargo, afirmó que debe haber coordinación entre el gobierno federal y las autoridades de Guanajuato porque presenta altos índices de homicidios.

"Sí colaborar, coordinarnos, porque Guanajuato sigue siendo el estado con mayores homicidios en el país. Entonces, hoy presentaron, viernes, sábado y domingo, Guanajuato primer lugar y con mucho", aseguró.

"Oposición anhela que yo rompa con el expresidente"

Al recordar que en la oposición "anhelan" que rompa su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su convicción es darle continuidad a una transformación.

En ese sentido, la Presidenta comentó que entre las palabras "altisonantes" y la críticas a los programas sociales van "muy bien": "¡Síganle, van muy bien!".

"Este conservadurismo que mira al pasado como si ellos hubieran resuelto algo. Ahí tienen a Zedillo. ¿Por qué no habla Zedillo del Fobaproa? De los regalos que les dio a muchos empresarios en el rescate. ¿Por qué este personaje que trabajó con Calderón no habla de qué hizo él? Porque conocía a García Luna también, ¿no? ¿O qué trato les dio a los familiares de Pasta de Conchos? Es que ellos quieren regresar por sus fueros, pero el pueblo de México ya dijo basta. Ya dijo basta".

Sheinbaum Pardo señaló que la oposición no está de acuerdo con los programas sociales, "pero por eso perdieron, porque el pueblo de México quiere que continúe la transformación".

"Por eso ayer en el discurso decía, anhelan que yo rompa con el presidente López Obrador, pues se van a quedar con las ganas. ¿Cómo si luchamos juntos toda la vida? Sí, eso fue lo que me comprometí con el pueblo. Sí es mi convicción darle continuidad a una transformación que inició en diciembre del 2018".