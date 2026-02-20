Clausura Profepa empresa en Ébano por manejo ilegal de residuos

El Centro Ébano para el Tratamiento y Confinamiento de Residuos de Manejo Especial, ubicado en el municipio de Ébano, operaba sin autorización para el manejo de residuos peligrosos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La irregularidad fue confirmada durante una inspección que derivó en la clausura total-temporal del sitio por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La revisión se realizó el pasado 16 de febrero, tras denuncias ciudadanas por incendios registrados los días 5 y 12 del mismo mes al interior del predio. En el terreno, de aproximadamente 15 hectáreas, operaban dos celdas de confinamiento donde se almacenaban materiales con características de peligrosidad, pese a que el responsable no contaba con autorización para la recolección, almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos provenientes de terceros.

En la celda número 1 los inspectores detectaron una acumulación considerable de líquido negro, viscoso y con fuerte olor a hidrocarburo. En el área había tambos metálicos y plásticos, cubetas, latas de pintura y aerosol, filtros automotrices, acumuladores usados y lodos impregnados. Parte de estos residuos estaba colocada directamente sobre suelo natural y en contacto con el líquido, sin medidas de contención.

La celda número 2 presentaba condiciones similares: recipientes impregnados con grasa o aceite, lodos con olor a hidrocarburo, tambos identificados como residuos peligrosos, un contenedor con envases vacíos que almacenaron aceites y agroquímicos, además de sacos con bolsas con sosa cáustica. En ambos espacios se observó almacenamiento de residuos peligrosos sin medidas de seguridad adecuadas.

Tras la inspección se colocaron sellos de clausura en los accesos y se suspendieron las actividades relacionadas con el manejo de residuos peligrosos. El organismo señaló que el responsable deberá detener la recepción de estos materiales, presentar la resolución que, en su caso, emita Semarnat respecto a la autorización correspondiente y entregar en un plazo de cinco días hábiles un programa para controlar y extinguir de manera definitiva la emisión de humos generados por los incendios.

La Profepa inició el procedimiento administrativo. Además, analiza la posibilidad de presentar una denuncia penal para determinar responsabilidades.