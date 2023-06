Clausuran 13 farmacias y decomisan 757 cajas de medicamento y 976 insumos para la salud en SLP

De enero a la fecha se han realizado en todo el estado 309 verificaciones sanitarias a a farmacias, boticas y droguerías, dando como resultado, la aplicación de 13 suspensiones temporales de actividades a igual número de farmacias, así como el aseguramiento de 757 cajas de medicamento y 976 insumos para la salud.

Las farmacias se clasifican en dos grupos, aquellas que venden medicamentos controlados como psicotrópicos y estupefacientes; por lo tanto, deben contar con un Responsable Sanitario y tener a la vista una Licencia Sanitaria. Las farmacias que no venden medicamentos controlados, deberán contar con Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario tanto el aviso como la licencia deben estar a la vista del público.

Durante las verificaciones de control sanitario a farmacias se revisan los siguientes aspectos: que el personal esté capacitado en el adecuado manejo, almacenamiento y dispensación de medicamentos, que las instalaciones sean las adecuadas para la guarda de medicamentos, contar con la Sexta Edición del Suplemento de la Farmacopea y para aquellos establecimientos que manejan medicamentos controlados, deben tener actual su Licencia Sanitaria, además de registro y Balance de Medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, así como una gaveta con llave para la guarda de medicamentos controlados.

Se revisa también que los establecimientos cumplan con los requisitos mínimos de infraestructura, equipamiento e instrumental, así como el que no se expendan medicamentos falsos o que se encuentren en fase de alerta sanitaria por alguna reacción adversa; así mismo, se constata que no se expendan medicamentos a granel, que no exista la venta de medicamento caduco y que el medicamento de importación cuente con el registro de la Secretaría de Salud y etiqueta en español; a su vez, se supervisa que no se expenda medicamento falso mediante la supervisión del etiquetado y el registro sanitario del mismo.

Las visitas de verificación se llevan a cabo de manera permanente en todo el estado con la finalidad de informar, detectar y corregir anomalías propias del proceso, contando con tiempos establecidos para su corrección y cumplimiento. En caso de detectar alguna anomalía, los usuarios pueden presentar su Denuncia Sanitaria al correo electrónico: coepris.denuncias@slpsalud.gob.mx o bien de manera presencial en las instalaciones de COEPRIS ubicadas en calle 05 de Mayo #1485 Barrio de San Miguelito.