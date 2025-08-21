Clausuran acerera en ZI tras muerte de trabajador

Autoridades estatales y municipales realizaron una inspección en la empresa Aceros Alcalde, ubicada en el cruce de Eje 124 y avenida Comisión Federal de Electricidad, dentro de la Zona Industrial, tras reportarse un accidente laboral que dejó a un trabajador fallecido al ser golpeado por un rollo de acero.

Personal de Protección Civil del Estado (CEPC) confirmó el deceso en el lugar y realizó las diligencias correspondientes.

Durante la revisión también se detectaron diversas irregularidades en materia de seguridad industrial, por lo que se ordenó la clausura parcial y temporal de la planta, medida que permanecerá vigente hasta que la empresa cumpla con la documentación y protocolos correspondientes.

En paralelo, la Dirección de Comercio de la capital también suspendió las operaciones de la empresa, luego de constatar que no contaba con la licencia de funcionamiento necesaria para desarrollar sus actividades comerciales.

La dependencia detalló que la acción forma parte de los operativos permanentes de supervisión que se realizan en la Zona Industrial para garantizar que todas las empresas cumplan con la normativa vigente.