logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Fotogalería

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Herdez vende 25% de participación de McCormick México

Continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias

Por El Universal

Agosto 21, 2025 11:01 a.m.
A
Herdez vende 25% de participación de McCormick México

Grupo Herdez informó que McCormick & Company aumentará su participación en McCormick de México de 50% a 75% a través de una transacción con un valor de 750 millones de dólares (mdd).
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), "Grupo Herdez dijo que conservará una participación de 25% en McCormick de México y continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias.
Se espera que esta transacción concluya a principios de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
"Esta transacción fortalece aún más la asociación de 78 años entre Grupo Herdez y McCormick & Company, preparando el camino para que McCormick de México incremente la profundidad de su portafolio de productos en México y busque nuevas oportunidades en la región"", dijo Herdez.
Detalló que las ventas netas y el flujo de McCormick de México, consolidados en el estado de resultados de Grupo Herdez, durante los últimos 12 meses finalizados el 30 de junio pasado fueron de 892 y 185 millones de dólares, respectivamente.
La firma espera que este acuerdo mejore el retorno para los accionistas de Grupo Herdez, permitiendo a la compañía buscar otras oportunidades estratégicas, mientras continúa con la reconfiguración de su portafolio", añadió.
"Estamos muy entusiasmados con este próximo paso en la evolución de nuestra asociación de 78 años con McCormick & Company. Esta transacción permitirá a Grupo Herdez seguir participando en futuras oportunidades de crecimiento, mientras conservamos nuestra escala y penetración en el mercado mexicano", dijo Héctor Hernández-Pons Torres, Presidente y Director General de Grupo Herdez.
Por su parte, el director general de McCormick & Company, Brendan Foley resaltó que su larga asociación con Grupo Herdez ha sido muy exitosa y, durante tres generaciones, el equipo ha hecho un extraordinario trabajo al hacer de la marca McCormick una de las más relevantes entre los consumidores mexicanos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Herdez vende 25% de participación de McCormick México
Herdez vende 25% de participación de McCormick México

Herdez vende 25% de participación de McCormick México

SLP

El Universal

Continuará proporcionando servicios, incluyendo ventas y distribución a través de sus subsidiarias

Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana: Sheinbaum
Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana: Sheinbaum

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana": Sheinbaum

SLP

El Universal

El modelo demuestra su impacto positivo al generar inversión extranjera directa récord en México, señaló

Hipotecas, con mal desempeño en julio
Hipotecas, con mal desempeño en julio

Hipotecas, con mal desempeño en julio

SLP

El Universal

Bolsas de Valores se tiñeron de rojo
Bolsas de Valores se tiñeron de rojo

Bolsas de Valores se tiñeron de rojo

SLP

EFE

Bolsa Mexicana cae 0.41% y baja a 58,221.47 unidades