Clausuran anexo incendiado por internos en el Centro Histórico; operaba sin permiso

La directora señaló que el dueño del establecimiento estará obligado a realizar los trámites correspondientes para que se determine si procede o no a otorgar una licencia en el futuro.

Al ser cuestionada respecto a dónde fueron trasladados los internos que eran atendidos en el lugar, la directora dijo desconocer el tema, pues eso es algo que corresponde a otras autoridades.

"El anexo está clausurado y como todos, la gente hace las cosas... Que no conozcan la ley no los exime de cumplirla, el señor no tenía su licencia el lugar está clausurado, entonces pasará a realizar su trámite de licencia necesario en la mesa colegiada como cualquier otro negocio", señaló.

La directora de la Unidad de Gestión dijo que se verificó que en el lugar no hubierainternos antes de realizar la clausura de las instalaciones.

El anexo ubicado en la calle de Comonfort número 400 denominado Villa Vía Crucis A. C ya fue clausurado por la Unidad de Gestión del Centro Histórico por no contar con licencias de funcionamiento, declaró la titular de la dependencia, Rocío Zavala.