Clausuran cinco negocios por irregularidades

El fin de semana pasado fueron clausurados 4 establecimientos por falta de licencia de funcionamiento y uno más por violación de horario, informó Rocío Zavala García, titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

Zavala García señaló que "no se trata de una cacería de brujas sino de hacer cumplir la ley porque es para todos".

Precisó que los representantes de dos establecimientos clausurados por haber violado los horarios de cierre ya se acercaron a la dependencia municipal para presentar su documentación oficial y cubrir el pago de la multa, por lo que el día de ayer fueron reabiertos.

"El que esté operando con todo en regla no tiene nada que temer, la oficina está abierta al diálogo, a la participación y para trabajar en corresponsabilidad con todos".

La funcionaria explicó que la licencia de funcionamiento no solo se trata de un documento, sino que implica la intervención de una mesa colegiada para fines de garantizar la seguridad pública, los procesos de ecología, de protección civil y de los bomberos para la seguridad de los clientes y de los propietarios.

Porsu parte, la Dirección de Comercio municipal reportó que luego del operativo de ese mismo fin de semana, procedieron a la clausura de dos negocios porque no presentaron la licencia de funcionamiento, no contaban con la licencia municipal de anuncio y por violación de giro; en otro más, se levantó un acta administrativa por la falta de documentos que no acreditaban la actividad comercial.

Por último, se realizó el decomiso de mercancía de un oferente semifijo que no contaba con ningún tipo de permiso para ejercer actividades comerciales en la vía pública.