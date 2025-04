Exigen justicia para Hope en SLP: protestan contra el maltrato animal

Activistas, animalistas y ciudadanos se congregaron este fin de semana en el Centro Histórico de San Luis Potosí para alzar la voz contra el maltrato animal y exigir justicia en el caso de "Hope", una perrita que fue rescatada con severas lesiones en la zona de El Aguaje 2000 y Periférico, y que posteriormente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Durante la jornada, las y los asistentes portaron pancartas con mensajes como "No más violencia animal", "Justicia para Hope" y "El maltrato animal también es delito". La movilización fue convocada por colectivos, asociaciones protectoras y rescatistas independientes, quienes subrayaron la urgencia de establecer políticas públicas más estrictas para sancionar el maltrato animal.

"Hope fue encontrada con signos de quemaduras, golpes y un orificio en la cabeza; pese a los esfuerzos médicos por salvarla, lamentablemente falleció tras sufrir un paro respiratorio. No podemos permitir que este tipo de crueldad quede impune", expresó una de las asistentes.

Esmeralda Romero, integrante de la organización Rescate de Animales del R.O.M., mencionó que este no es un caso aislado: "Ya han pasado muchos casos aquí en San Luis Potosí en los que no se ha visto respuesta por parte de las autoridades. Tememos que se vuelvan a repetir cosas que no deben normalizarse en ningún estado del país".

Romero informó que la denuncia ya fue presentada por Carla García, quien rescató a Hope, y que se giraron oficios desde el Gobierno del Estado para solicitar la necropsia correspondiente: "Queremos que su muerte no sea en vano. Hope representa a muchos animales que sufren en silencio. Necesitamos leyes más fuertes y una Fiscalía que realmente actúe", dijo una activista.

Durante la concentración también se visibilizaron otros casos de maltrato que siguen sin ser atendidos. Romero denunció la existencia de peleas clandestinas de perros en calles del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como La Constancia y la calle Rivera, de donde ha rescatado personalmente a 18 animales, ocho de los cuales aún están bajo su cuidado.

Además, se señalaron casos como el de la colonia María Cecilia, en la capital potosina, donde tienen a varios perros encerrados sin agua ni alimento: "Son cuatro cachorros", afirmó. También mencionó denuncias en municipios como Matehuala y Rioverde, donde persisten condiciones similares de abandono y maltrato.