¡GRAN FELICIDAD!

Clausuran relleno sanitario de Zaragoza tras incendio

El incendio en el relleno conlleva a las acciones administrativas

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2025 01:33 p.m.
A
Foto: Segam

Foto: Segam

A unos días de la clausura del sitio de disposición final de residuos del Mexquitic de Carmona, ahora la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), procedió con la misma medida en el relleno sanitario de Zaragoza.

En entrevista, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Segam, reveló que los inspectores procedieron con la sanción, luego de verificar que no se respetaban los lineamientos ambientales establecidos.

Contextualizó que, derivado de la falta de cumplimiento de la norma ecológica sobre el correcto manejo y disposición final de residuos, la semana pasada el lugar registró un incendio.

"Sí hemos encontrado buena respuesta, y en donde no la encontramos, pues clausuramos y seguimos los procedimientos administrativos", concluyó la entrevistada. 

