Por iniciar, proceso de licitación para desnivel en Saucito: EGC

El alcalde dijo que se agotará el derecho de audiencia de quienes tengan inquietudes

Por Samuel Moreno

Octubre 09, 2025 12:51 p.m.
A
Por iniciar, proceso de licitación para desnivel en Saucito: EGC

El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, informó que, tras alcanzar un consenso del 90 por ciento con las organizaciones y representantes del Barrio de El Saucito, el Ayuntamiento de San Luis Potosí iniciará el proceso de licitación para la construcción del desnivel en la zona norte de la capital.

El edil precisó que, antes de avanzar con la obra, se agotará el derecho de audiencia para todas las personas que deseen dialogar o manifestar inquietudes respecto al proyecto.

"Me faltan algunos sectores. Yo lo único que pido es nada más diálogo y respeto. No hay necesidad de gritonearnos, simplemente sentarnos en la mesa y platicar. Sé exactamente qué es", comentó.

Galindo Ceballos señaló que la oposición al proyecto proviene principalmente de algunos comerciantes del área, quienes consideran que la construcción podría afectar sus negocios.

"Creen que su negocio va a fracasar, o porque en una esquina a vender elotes y ahora ya no van a estar. Está pensando en que todos ganen y a todos les vaya bien; solo les pido que deben creer en la autoridad", añadió.

El alcalde recordó que en años anteriores, el 80 por ciento de los habitantes de El Saucito se manifestaban en contra del proyecto, mientras que solo el 20 por ciento lo apoyaba. Sin embargo, afirmó que la situación actual refleja un mayor consenso social que hace viable la ejecución del desnivel.

SLP

Samuel Moreno

El alcalde dijo que se agotará el derecho de audiencia de quienes tengan inquietudes

