Clima ahuyenta a visitantes de C. de San Pedro

Aunque desde temprana hora de ayer la cabecera municipal de Cerro de San Pedro registró buena afluencia de visitantes, el clima frio y la presencia de lluvia generó que muchas familias decidieran regresarse a la capital.

De acuerdo a la declaración de algunos de los asistentes, esperaban permanecer un buen tiempo en el lugar, sin embargo, el clima no favoreció su estancia en el pueblo. "No esperábamos que lloviera, pero se puso algo frío, y no veníamos preparados con ropa abrigadora, por eso solo duramos alrededor de dos horas".

En el municipio de Santa Maria ya se registra mayor afluencia turística, señaló el Secretario General del Ayuntamiento Harold González Ayala quien indicó que la alcaldía busca detonar el turismo con el embellecimiento de las plazas y espacios públicos.

Explicó que con el cambio a semáforo amarillo se reactivaron las actividades en la cabecera municipal, principalmente de los artesanos que han empezado a vender sus productos a los visitantes.

Ya se encuentra abierta la Casa del Rebozo donde los turistas pueden conocer el proceso de la elaboración de la prenda representativa de Santa María del Río. En el reloj culminó el trabajo de restauración y los visitantes pueden tomarse una fotografía en las recién inauguradas letras monumentales.

El funcionario municipal recordó que fue el año pasado que el municipio fue nombrado el cuarto Pueblo Mágico del estado, precisamente por su riqueza artesanal, cultural y gastronómica.

En Cerro de San Pedro, los establecimientos como restaurantes y puestos de comida ambulantes esperaban un incremento en su clientela, pero con el retorno de turistas reportaron bajas ventas, pues, aunque sí había personas, eran pocas para ser Jueves Santo.