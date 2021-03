San Luis Potosí, S.L.P.- La Coalición "Sí por San Luis Potosí" es el sueño de Luis Donaldo Colosio hecho realidad, porque él soñaba con un México unido y hoy cuatro partidos políticos han logrado superar sus diferencias para poder conformar un proyecto común.

Afirmó lo anterior el candidato a la gubernatura PAN-PRI-PRD-PCP, Octavio Pedroza Gaitán, quien junto a priistas del estado, honró la memoria de Luis Donaldo Colosio en su XXVII Aniversario Luctuoso.

Y llamó a hacer realidad el sueño de Colosio de un país de leyes, sin desigualdades y más justo.

"El PRI no perdió a Luis Donaldo Colosio para el PRI, lo perdimos todos los mexicanos, y su espíritu flota en este espacio y que orgulloso deberá sentirse de que esa semilla que él sembró hace más de 27 años hoy está fructificando, porque los resultados de su lucha idealista lo estamos viendo, en donde uno de sus grandes anhelos se está volviendo realidad", enfatizó.

Octavio Pedroza recordó aquel 23 de marzo de 1994 cuando, en la colonia de Lomas Taurinas, el entonces candidato a la Presidencia de la República sufrió un atentado y perdió la vida; "ese día todos morimos un poco", afirmó el candidato de "Sí por San Luis Potosí".

Representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su presidente Elías Pesina Rodríguez y el aspirante a la candidatura a la alcaldía capitalina, Enrique Galindo Ceballos, agradecieron la presencia del candidato a la gubernatura y le reiteraron el apoyo que este instituto político le está brindando en este proyecto rumbo al Gobierno Estatal.

En el evento también estuvo presente el ex secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero; el presidente de la Fundación Colosio en el Estado, Jacinto Lárraga Martínez; el ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, entre otros priistas potosinos.