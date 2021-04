Cogobierno, promete Octavio a priistas

El candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), Octavio Pedroza Gaitán, frente a representantes de la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Matehuala, dijo que la coalición no es sólo para el proceso electoral, sino que invitará a priistas del Estado a cogobernar.

El candidato dijo que, tras 28 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), ahora con la Coalición "Sí por San Luis Potosí", se reconoce también como priista, perredista y como integrante de Conciencia Popular, además agradeció particularmente a los militantes del PRI, que lo han arropado desde el primer día en que se convirtió en candidato de la Coalición.

"Cuando el Consejo Político Estatal del PRI, en pleno, me acogieron y en un aplauso me dijeron ´Octavio eres nuestro candidato´, esa emoción no la comparo con nada... este altísimo honor de ser candidato del PRI es algo que está marcando mi vida, me siento profundamente honrado", dijo Pedroza Gaitán.