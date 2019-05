Colabora SPM con CEDH en caso de agentes corruptos

El director de Seguridad Pública Municipal de la capital, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, recordó que fue la corporación quien formuló la denuncia contra agentes de las Fuerzas Municipales señalados en redes sociales por el robo a civiles.

El funcionario dijo que sin embargo, han colaborado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acercar toda la información que requieran en el desahogo de su investigación.

Explicó que las actuaciones de la CEDH se encuentran en proceso de análisis y la corporación deberá proporcionar toda la información que se considere necesaria para el desahogo del proceso.

Aseguró estar consciente de que hay un asunto que debe ser atendido de inmediato, y por esa causa la corporación reaccionó de inmediato y presentó la denuncia penal por los hechos difundidos en las redes sociales y se procedió en contra de los oficiales.

Aseguró que en un principio, las víctimas no fueron las que formularon la denuncia del Ministerio Público, sino que fue la propia corporación, puesto que no debía permitirse que no hubiera seguimiento a los casos por falta de la queja de los propios afectados.