Colapsos de drenaje en Julián Carrillo
Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.
El organismo operador Interapas inició la rehabilitación de siete puntos con fallas en la red sanitaria de la colonia Julián Carrillo, en la capital potosina.
La primera obra se realiza en la calle Guadalupana, entre La Lonja y Primera Privada de Constitución, donde se reponen 70 metros de tubería con una inversión aproximada de 378 mil pesos.
También se intervendrán tramos en José María La Fragua, Primera Privada de Constitución y calle López, como parte de un paquete de obras simultáneas en la zona metropolitana para mejorar el sistema de drenaje.
Galindo advierte complejidad en separación Soledad-Interapas
Se analizará con diálogo institucional y considerando aspectos técnicos y financieros
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Colapsos de drenaje en Julián Carrillo
Redacción
Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.
Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje
Redacción
Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.
Realizan cerco sanitario tras caso importado de sarampión
Rubén Pacheco
El paciente, un menor de 11 años, viajó a Jalisco y fue atendido en el Hospital del Niño y la Mujer