logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.

Por Redacción

Febrero 26, 2026 06:21 p.m.
A
Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

El organismo operador Interapas inició la rehabilitación de siete puntos con fallas en la red sanitaria de la colonia Julián Carrillo, en la capital potosina.

La primera obra se realiza en la calle Guadalupana, entre La Lonja y Primera Privada de Constitución, donde se reponen 70 metros de tubería con una inversión aproximada de 378 mil pesos.

También se intervendrán tramos en José María La Fragua, Primera Privada de Constitución y calle López, como parte de un paquete de obras simultáneas en la zona metropolitana para mejorar el sistema de drenaje.

LEA TAMBIÉN

Galindo advierte complejidad en separación Soledad-Interapas

Se analizará con diálogo institucional y considerando aspectos técnicos y financieros

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo
Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

Colapsos de drenaje en Julián Carrillo

SLP

Redacción

Interapas interviene siete puntos con colapsos sanitarios.

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje
Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

Supervisan proceso para construir acueducto desde presa El Peaje

SLP

Redacción

Conducirá 90 litros por segundo a la zona metropolitana.

Realizan cerco sanitario tras caso importado de sarampión
Realizan cerco sanitario tras caso importado de sarampión

Realizan cerco sanitario tras caso importado de sarampión

SLP

Rubén Pacheco

El paciente, un menor de 11 años, viajó a Jalisco y fue atendido en el Hospital del Niño y la Mujer

Residuos empresariales causaron incendio frente a La Pila: DPC
Residuos empresariales causaron incendio frente a La Pila: DPC

Residuos empresariales causaron incendio frente a La Pila: DPC

SLP

Pulso Online

Se mantienen las labores de supervisión y control para que no se propague