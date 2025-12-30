Colectivo llama a prohibir el uso de pirotecnia

La organización ciudadana Pirotecnia Cero SLP hizo un llamado formal a autoridades estatales y municipales para avanzar hacia la prohibición del uso de pirotecnia explosiva en San Luis Potosí, al advertir que su utilización representa riesgos comprobados para la salud pública, la seguridad, la economía y el medio ambiente.

En un documento dirigido al Gobierno del Estado, al Congreso local y al Ayuntamiento capitalino, el colectivo expuso que los cohetes, morteros y artefactos explosivos, tanto en espacios públicos como privados, han generado durante años un saldo constante de lesiones graves, muertes y accidentes, particularmente en temporadas festivas. Como antecedente, recordó tragedias de alto impacto como la ocurrida en 2016 en el mercado de San Pablito, en Tultepec, donde una explosión dejó decenas de personas fallecidas y lesionadas.

Pirotecnia Cero SLP señaló que los registros de Protección Civil y de instituciones de salud muestran un incremento recurrente de incidentes vinculados a la pirotecnia, con especial afectación en niñas, niños y adolescentes, quienes concentran gran parte de los casos de quemaduras, amputaciones y daños auditivos. Estas lesiones, subrayó la organización, no sólo implican sufrimiento humano, sino también costos elevados para el sistema de salud y para las familias afectadas.

El pronunciamiento también alertó sobre el impacto ambiental de los fuegos artificiales explosivos, al señalar que su uso eleva de manera abrupta los niveles de partículas finas y contaminantes en el aire, lo que agrava enfermedades respiratorias y deteriora la calidad ambiental en zonas urbanas durante horas o incluso días posteriores a las celebraciones.

