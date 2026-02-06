Colocan concreto hidráulico en Abastos

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) informó que en la rehabilitación del Camino a la Libertad, en el tramo de avenida Gálvez a Cordillera Oriental, se ha realizado el colado de más de 300 metros lineales de concreto hidráulico.

Según el comunicado oficial, los trabajos se desarrollan a partir de la 3ª Norte y la lateral de Circuito Potosí Oriente, lo que ha permitido, afirman, reactivar la circulación local en la zona de la Central de Abastos, uno de los principales puntos de distribución de alimentos de la zona metropolitana.

La titular de la dependencia, Isabel Leticia Vargas Tinajero, señaló que la obra incluye el rediseño de banquetas y la rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje.

"Estos trabajos han permitido reducir afectaciones y mejorar la movilidad en la zona", indicó.

El comunicado añade que continúan las obras de mejora en la Calle Sexta del Mercado de Abastos.