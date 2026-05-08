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Colocarán trabes de nuevo puente durante la noche

Por Flor Martínez

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
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Colocarán trabes de nuevo puente durante la noche

Debido a que diariamente en el cruce de bulevar Valle de Los Fantasmas y Circuito Potosí Oriente, donde se realizan los trabajos de construcción del puente elevado, se registra tráfico vehicular, se anunció que durante los próximos días, por las maniobras de montaje de trabes y estructuras, los trabajos se realizarán durante la noche y madrugada.

En la zona, particularmente sobre las laterales de la carretera a Rioverde con dirección al distribuidor Benito Juárez, se forman largas filas de vehículos, tanto de transporte de carga como particulares. En horas pico, el congestionamiento alcanza hasta las inmediaciones de la colonia Privadas de la Hacienda.

La misma situación ocurre sobre Circuito Potosí Oriente, con dirección a la colonia Prados, donde diariamente se presentan embotellamientos, principalmente por la circulación de transporte de quinta rueda. En ese tramo, las filas de vehículos llegan hasta el puente de acceso a la colonia La Virgen. Entre los más afectados se encuentran habitantes y trabajadores de colonias cercanas, quienes han optado por utilizar rutas alternas para evitar transitar por las laterales, especialmente de las colonias San Luis 1, Foresta y Cactus.

La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez informó que este viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo, las labores de montaje de trabes se llevarán a cabo de las 22:00 a las 05:00 horas, por lo que habrá cierres parciales y totales en distintos puntos de la zona.

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Las maniobras contemplan el uso de grúas para colocar estructuras y soportes en el área central del puente. Como parte de estas acciones, se cerrarán carriles laterales de Bulevar Valle de Los Fantasmas con dirección a Quintas de la Hacienda y Glorieta Juárez. Además, se habilitarán desvíos hacia las colonias La Virgen y Cactus, así como rutas alternas desde Circuito Potosí Oriente hacia avenida Gálvez y Quintas de la Hacienda.

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