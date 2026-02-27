logo pulso
En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Combatirán en Registro Civil al "coyotaje"

Por Rubén Pacheco

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Combatirán en Registro Civil al "coyotaje"

Con el objetivo de inhibir el coyotaje o gestión externa, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que la Guardia Civil Estatal (GCE) realizará vigilancia al exterior de las oficinas de la Dirección del Registro Civil.

En medio de este tipo de prácticas, se reveló que este año la instancia dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado, incrementó 11 veces su expectativa de recaudación, incluida la reedición de un cobro por la rectificación administrativa de documentos, que fue derogado hace 14 años.

Gallardo Cardona explicó que el Gobierno del Estado recurrirá a la corporación estatal, a fin de que quienes se dedican a "coyotear" eviten acercarse a la dirección, sino serán detenidos ante cualquier denuncia ciudadana.

Posterior a iniciar los trabajos de la construcción del paso a desnivel, ubicado en avenida de las Torres y Anillo Periférico Sur, reconoció que, en ocasiones tales prácticas provienen del interior de la institución.

"Nosotros estamos en contra del coyotaje. Todo aquel que tenga un problema de coyotaje lo puede reportar; iríamos por él (el coyote) en ese momento (...) nos urge (erradicarlo), porque a veces nace de las mismas oficinas", expuso el mandatario estatal.

Si bien ya se digitalizan algunos procedimientos en la sede central, para realizar algunos trámites usuarios deben madrugar y formarse por varias horas antes de alcanzar ficha o espacios para ser atendidos.

