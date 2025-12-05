Comerciantes de Pozos reclaman áreas para ventas decembrinas

Un grupo de comerciantes sostuvo esta mañana un intercambio acalorado con personal y directivos del área de Comercio en Villa de Pozos, luego de que se les negara la asignación de espacios en las calles principales de la cabecera municipal para instalar sus puestos durante la temporada decembrina.

De acuerdo con los inconformes, cada fin de año solicitan áreas específicas para poder organizar sus vendimias sin afectar la circulación ni las actividades del municipio.

Sin embargo, aseguran que en esta ocasión la Dirección de Comercio ha limitado su instalación, argumentando que una de las vialidades más concurridas ya está destinada para la colocación de juegos mecánicos como parte del programa festivo de fin de año.

La discusión ocurrió a las afueras de la cabecera municipal, donde los comerciantes exigieron directamente a la directora de Comercio que se respetaran las zonas que históricamente han utilizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Señalaron que han sido "desplazados" y que la autoridad no les ha brindado las facilidades necesarias para coordinarse y trabajar de manera ordenada, pese a que aseguran estar dispuestos a cumplir los lineamientos correspondientes.

Los inconformes recordaron que este mismo problema se repitió durante celebraciones anteriores, como las festividades por la Independencia de México y otros eventos realizados a lo largo del año, en los que —dijeron— también se les limitó el acceso a los espacios tradicionales.

Aunque el diálogo sostuvo momentos de tensión, la Dirección de Comercio encabezada por Rocío Alvarado, aseguró que tendrán la disposición de acceder a la petición de los comerciantes.