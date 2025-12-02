Buscan mejorar recolección de basura en Pozos

Luego de concretar la entrega de cuatro nuevos camiones recolectores de basura, el gobierno de Villa de Pozos prometió ampliar y hacer más eficientes las ocho rutas que hasta ahora se tienen diseñadas para levantar los residuos sólidos urbanos que se generan en esta demarcación.

Las unidades quedaron a cargo de la Dirección de Servicios Municipales cuyo personal buscará otorgar un servicio de recolección "más eficiente, responsable y oportuno" de acuerdo con la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas, con la idea de "contribuir de manera directa a la salud pública, a la seguridad ambiental y al bienestar general de las familias de esta demarcación".

De acuerdo con datos de la Dirección de Ecología de Villa de Pozos, en los primeros meses de la actual administración municipal, la capacidad de recolección pasó de cero a 130 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, pero la meta para el final del trienio es llegar a las 200 toneladas de capacidad diaria, objetivo hacia el que se avanza con la adquisición de los cuatro camiones nuevos.

Estos vehículos podrían no solamente ampliar el número de rutas de recolección sino también incrementar las frecuencias de paso para beneficio de la población, lo cual dependerá de los análisis que se hagan entre las áreas de Ecología y Servicios Municipales.

