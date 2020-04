Comerciantes vuelven al Callejón de San Francisco; denuncian incumplimiento en entrega de apoyos

Los vendedores que este martes se instalaron en donde tradicionalmente realizaban su venta señalaron que personal de la Unidad de Gestión les prometió apoyos y al día de hoy ni una despensa han recibido.

"Necesitamos para comer, necesitamos para la familia, nos dieron un número de teléfono para estar en comunicación y ahora no nos contestan", declaró Antonia Muñoz.

Según los vendedores de artesanías, durante más de un mes se quedaron sin sustento, esta situación los obligó a regresar a sus centros de trabajo para obtener algo que les permita sacar adelante a sus familias.

La falta de apoyos afecta a más de 30 vendedores de artesanías instalados en la zona.

Los comerciantes lanzaron un llamado al Presidente Municipal, al Gobernador del Estado, e incluso al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que se apoye realmente a los artesanos, "no tenemos dinero, ya llegamos al límite, por eso tuvimos que regresar, queremos que realmente se haga algo y no sea sólo publicidad para los gobernantes, ellos nos dicen quédate en casa, pero ¿quien nos va a dar de comer? ¿quien nos va a llevar una despensa? Es bonito estar en casa y estar con ellos todo el día, pero esta es nuestra única entrada de recursos, Rocío Zavala dijo que podíamos ir al día siguiente de que nos quitaron y nos darían 2 mil 500 pesos de ayuda, fuimos y nos dijeron que eso llevaba un proceso y ya va más de un mes y nada. El llamado es para que no nos dejen solos y realmente se nos apoye y que no se nos juegue el dedo en la boca", manifestaron.

Tras quejarse por la falta de apoyo que existe por parte de las autoridades municipales, artesanos regresaron a vender sus productos al callejón de San Francisco.