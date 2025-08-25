logo pulso
Comercio al menudeo crece 2.4% en ingresos

En contraste, comercio al por mayor con comportamiento mixto: Inegi

Por Samuel Moreno

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
El comercio al menudeo juega un papel central en la economía de las familias potosinas, pues concentra gran parte de la adquisición de productos de la canasta básica y de consumo cotidiano. 

En este sector, las empresas asentadas en el estado reportaron durante el último año un crecimiento en sus principales indicadores, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe, publicado el 21 de agosto, señala que en San Luis Potosí las empresas comerciales al menudeo aumentaron sus ingresos en 2.4 por ciento, el número de trabajadores en 0.2 por ciento y las remuneraciones a su personal en 8.1 puntos porcentuales.

En contraste, el comercio al por mayor presentó un comportamiento mixto. Los establecimientos mayoristas reportaron una caída en ingresos de -7.4 por ciento, aunque el personal ocupado creció 1.0 por ciento y las remuneraciones aumentaron 0.5 por ciento en el mismo periodo.

De acuerdo con los registros del INEGI, estos resultados forman parte de la evolución del comercio interior en México y reflejan los movimientos diferenciados entre los sectores que abastecen directamente al consumidor y los que participan en cadenas de distribución más amplias.

En el caso potosino, los avances en el comercio al menudeo se han vinculado con políticas económicas orientadas a la atracción de nuevas inversiones, lo que ha generado empleos y mayores ingresos. Esta dinámica, señalaron organismos económicos, contribuye al incremento del circulante y fortalece la capacidad de consumo de los hogares.

