¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Comercio fija su ruta de planeación

El documento define los objetivos y líneas de acción para regular la actividad comercial

Por Samuel Moreno

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
Comercio fija su ruta de planeación

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, publicó el Programa Institucional de la Dirección de Comercio, un documento de planeación que define los objetivos y líneas de acción para regular la actividad comercial en la capital; sin embargo, el texto deja abiertas diversas interrogantes sobre cómo y con qué alcances se implementarán las medidas planteadas.

El programa fue difundido en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2026 y consta de 55 páginas, en las que se detallan diagnósticos, estrategias y metas relacionadas con permisos, padrones, supervisión y ordenamiento del comercio establecido y en la vía pública.

Entre los ejes centrales del documento se encuentra el fortalecimiento del control administrativo, particularmente en el registro de comerciantes y la verificación del cumplimiento de la normatividad; no obstante, el programa no precisa plazos concretos ni indicadores públicos que permitan conocer cuándo o cómo se evaluarán los resultados de estas acciones.

Asimismo, aunque se plantea una mejora en los procesos internos y en la atención ciudadana, el texto no detalla si habrá modificaciones a los esquemas actuales de inspección, ni cómo se evitará la duplicidad de funciones o posibles discrecionalidades en la aplicación de sanciones, un tema recurrente en la relación entre comerciantes y autoridad municipal.

Con la publicación del programa, el Ayuntamiento establece formalmente su ruta de actuación en materia 

de comercio.

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
    Rubén Pacheco

    Avalan cobro por las placas mundialistas
    Ana Paula Vázquez

    Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
    Martín Rodríguez

    Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
    Ana Paula Vázquez

    Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez