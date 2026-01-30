Comercio fija su ruta de planeación

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, publicó el Programa Institucional de la Dirección de Comercio, un documento de planeación que define los objetivos y líneas de acción para regular la actividad comercial en la capital; sin embargo, el texto deja abiertas diversas interrogantes sobre cómo y con qué alcances se implementarán las medidas planteadas.

El programa fue difundido en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 28 de enero de 2026 y consta de 55 páginas, en las que se detallan diagnósticos, estrategias y metas relacionadas con permisos, padrones, supervisión y ordenamiento del comercio establecido y en la vía pública.

Entre los ejes centrales del documento se encuentra el fortalecimiento del control administrativo, particularmente en el registro de comerciantes y la verificación del cumplimiento de la normatividad; no obstante, el programa no precisa plazos concretos ni indicadores públicos que permitan conocer cuándo o cómo se evaluarán los resultados de estas acciones.

Asimismo, aunque se plantea una mejora en los procesos internos y en la atención ciudadana, el texto no detalla si habrá modificaciones a los esquemas actuales de inspección, ni cómo se evitará la duplicidad de funciones o posibles discrecionalidades en la aplicación de sanciones, un tema recurrente en la relación entre comerciantes y autoridad municipal.

Con la publicación del programa, el Ayuntamiento establece formalmente su ruta de actuación en materia

de comercio.