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Comercio informal alcanza el 55% a nivel nacional

Por Martín Rodríguez

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Comercio informal alcanza el 55% a nivel nacional

Un aproximado de 55 por ciento de los negocios se encuentran en la informalidad a nivel nacional, y por lo tanto enfrentan un riesgo mayor de cerrar por el alto costo de cometer un error, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio Mahbub Tamez.

Dijo que ese tipo de comerciantes que están en informalidad no tendrán acceso a créditos de manera fácil, pero además siempre estarán en la zozobra de que sus problemas pudieran multiplicarse en caso de que ocurra alguna incidencia.

Explicó que por ejemplo en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, los problemas para un comercio informal se pueden multiplicar si ocurre un accidente o si alguna persona cae enferma en el ejercicio de su trabajo, pero en vista de que están en la informalidad, tampoco pueden acreditar una inspección del SAT o conseguir garantías diversas que son exclusivas de los negocios formales. 

Precisó que además, en los negocios informales se multiplican los problemas, y por esa razón las tiendas que más cierran sus puertas no tienen nada que ver con la crisis, sino precisamente con esos problemas que les ha generado la operación de forma irregular.

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