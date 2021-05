Comercios del Centro Histórico no darán descuentos a votantes este 06 de junio

Luego de que el presidente de la Canaco-Servytur delegación San Luis Potosí, Juan Servando Branca, informó que aplicarán descuentos a quienes muestren su huella el 6 de junio, demostrando así que acudieron a votar, la organización comercial Nuestro Centro descartó que los negocios del primer cuadro de la ciudad se sumen a esta iniciativa.

La líder de los comerciantes establecidos en el Centro Histórico, Amparo Rosillo Izquierdo, dijo que de momento ningún comercio ha manifestado interés en ofrecer ese tipo de beneficios, pues subrayó que votar es un deber y una obligación como ciudadanos, acción que debe ser ejercida sin ningún tipo de "recompensa". "Es un deber cívico que todos como ciudadanos debemos ejercer y no tenemos por qué dar algo a cambio, es nuestra obligación y derecho; debemos ser conscientes de esa responsabilidad como ciudadanos y no por eso vamos a implementar ese tipo de campaña. "Todavía no tenemos nada pensado de implementar algo así, pero insisto que es nuestra obligación como ciudadanos", manifestó en entrevista. Rosillo Izquierdo señaló que la organización comercial, mediante sus redes sociales, se ha sumado a promover la participación ciudadana, invitando a salir a votar el próximo 6 de junio.

Además afirmó que este sector también ha logrado escuchar a las y los candidatos, tanto los que aspiran a la gubernatura como a la presidencia municipal de San Luis Potosí, a éstos últimos se les ha expuesto en particular las problemáticas del Centro Histórico y se han logrado importantes compromisos de trabajo para quien asuma la alcaldía de la capital. "Se hizo un ejercicio para que ellos conocieran cuáles son nuestras necesidades como Centro Histórico, tanto del comercio establecido como de nosotros como ciudadanos. Se pidieron lograr algunos compromisos, con eso ya podremos exigir al que gane que se trabaje y se cumpla lo que se prometió", concluyó.