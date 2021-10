Comienza una administración de historia, de progreso, de acciones para todas y todos

Siendo las 2:00 PM. Del día viernes 01 de octubre del presente año, junto al Pueblo que lo eligió y que sigue confiando en este proyecto de la Ciudadanía, rinde protesta como Presidente Municipal el Lic. Jorge Omar Muñoz Martínez Administración 2021-2024.

Contando con la presencia de distinguidas personalidades como lo fueron el Lic. Juan Carlos Torres Cedillo Director General del SEER, en representación del Gobernador Lic. Ricardo Gallardo Cardona, Lic. Dolores Eliza Román representante del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Lic. Kevin Angeló Aguilar Piña Diputado Federal por el Tercer Distrito, Profesora María Leónides Secaida López ex Presidenta de Alaquines. Señor Jaime Rodríguez Yáñez compañero de lucha del Municipio de Alaquines, señor Froylan Guerrero Ortiz representante del ex Presidente Municipal José López Rubio, además de la compañía de Pastores, Ministros, Sacerdotes, Directores, Maestros de diversas instituciones educativas, ex Comisariados Ejidales y por supuesto la ciudadanía de Cárdenas.

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO:

Presidente Municipal de Cárdenas Lic. Jorge Omar Muñoz Martínez, Secretario General de Ayuntamiento el Profesor Elpidio Guerrero Luna, Tesorero Municipal el Lic. Juan Carlos Ramos Moreno, Contralora Municipal Lic. Laura Aidé Sánchez Sifuentes.

INTEGRANTES DE CABILDO MUNICIPAL:

Síndico Municipal Lic. Jorge Flores Fernández, Regidores Ma. Elena Rodríguez Linares, Ma. de Lourdes Álvarez Perales, Omar Alexander Torres Gloria, Irma Guadalupe Hernández Gutiérrez, Margarita Vázquez Villa, Arturo Bárcenas Miranda.

EN PALABRAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:

Pueblo de Cárdenas, amigos todos, el día primero de octubre del 2018, en este mismo recinto, tomamos protesta como Ayuntamiento para el periodo de gestión 2018-2021, en esta Administración nos propusimos dar a Cárdenas lo mejor de quienes formamos el equipo de trabajo más trascendental de la historia moderna de nuestro Municipio, nunca como ahora se había dado acontecimientos en los que la historia que estamos construyendo; nos ha reservado un lugar privilegiado, porque nos ha tocado vivir los momentos más relevantes de la primera mitad del siglo XXI.

Vivimos el cambio de régimen en la vida Pública de nuestro País. Para abrir paso a la Cuarta Transformación, nuestro Estado no se ha quedado atrás, y elegimos a un Gobernador que se compromete con el Pueblo, que ve y escucha a la gente, y que armoniza su proyecto de Gobierno al tiempo de la 4T, vivimos una pandemia que no cede nos arrebata seres queridos y empobrece Pueblos. Melones por primera vez en la historia es protagonista de la reelección de Autoridades Municipales, rompiendo la nefasta cicloide de unos cuantos privilegiados del poder, esos que aprovechando las bondades del ejercicio de la alternancia se repartían el botín de un periodo y otro, demostrando que son uno para el otro, lo hacían en lo oscurito bajo la mesa, pero en el 2021 se destaparon si lo sabe dios que lo sepa el mundo, se unieron en franco maridaje para derrotar al Pueblo, pero no contaban con la sabiduría de los Cardenenses, el Pueblo es sabio, decide bien para su bien, y la decisión ha sido un hecho histórico que ha marcado a Cárdenas como icono de la democracia en nuestro País.

El gran equipo que formamos en Cárdenas se ha multiplicado, ahora hacemos equipo con un Gobierno del Estado diferente, que va a desterrar la corrupción y el saqueo para traer a Cárdenas las obras, los servicios y la ayuda social que seguiremos llevando a los hogares de los Cardenenses.

Nunca más debemos permitir que vengan a pisotear lo que la revolución de las conciencias está trayendo a nuestro pueblo, la prosperidad, la justicia y la justa distribución de la riqueza.Durante mi Gobierno en los primeros 100 días de trabajo realizaremos las siguientes obras:

+ Cambio de luminarias en toda la ciudad.

+ Una tortillería subsidiada.

+ Programa intensivo de pavimentación.

+ Modernización de la red de agua potable.

+ Construcción del velatorio municipal, y

+ Casa hogar para el adulto mayor.

Con Melones y el equipo que hoy inicia esta nueva ruta de progreso, traeremos a las Cardenenses mejores oportunidades para los jóvenes, más beneficios para los niños y justicia para las mujeres y los adultos mayores. Vamos a retomar el rumbo y a hacer realidad las obras y acciones pendientes por la pandemia, nada ni nadie nos va a detener.

¡VIVA CÁRDENAS!

¡VIVA SAN LUIS POTOSÍ!

¡YA ES UN HECHO!