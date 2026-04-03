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Comienzan cierres viales en el Centro por Procesión

Calles del Centro Histórico presentan restricciones por evento.

Por Redacción

Abril 03, 2026 05:49 p.m.
A
Comienzan cierres viales en el Centro por Procesión

San Luis Potosí.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un operativo vial en calles del Centro Histórico con motivo de la Procesión del Silencio, lo que generó cierres en diversas vialidades.

Elementos de Policía Vial desplegaron el dispositivo para facilitar el desarrollo del recorrido y evitar incidentes en la zona.

Entre las calles con restricciones se encuentran Morelos, de Pascual M. Hernández a Obregón; 5 de Mayo, de Comonfort a Iturbide; Vicente Guerrero, de Independencia a Constitución; Universidad, de Aldama a Lerdo de Tejada; Galeana, de Independencia a Vallejo; y Manuel José Othón, de Juan Sarabia a Morelos.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones y planear rutas alternas para evitar contratiempos durante el desarrollo de esta actividad.

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