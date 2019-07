Comisario municipal "debe dejar el cargo"

No es el secretario del Ayuntamiento Sebastián Pérez García quien debe renunciar a su cargo, sino que el titular de la Dirección General de Seguridad Pública municipal Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia solicite permiso para ausentarse mientras se desahoga la investigación en la que él fue ejecutor de una acción al sustraer a la ex oficial del Registro Civil número 11, consideró el ex integrante del Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino, Eduardo Martínez Benavente.

Explicó que de la fiscalía no se puede esperar mucho en materia de investigación centrada y "los informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos carecen de validez si se considera que Jorge Andrés López le debe su cargo a los Gallardo".

Dijo que con independencia de la resistencia de la funcionaria no se cumplió con un protocolo y arrastrarla por el piso en vez de asegurarla para retirarla no fue lo más adecuado.

Dijo que una eventual renuncia de Sebastián Pérez sería una muestra de debilidad de Xavier Nava, porque lo que se debe hacer es detallar los excesos en los que incurrió la ex oficial del Registro Civil entre los que incluye la usurpación del cargo para consumar actos ilegales tales como la expedición de documentos oficiales que ya no estaban bajo su encargo y los consecuentes cobros ilegales que constituyen conductas delictivas.

Admitió que la forma en que fue manejado el tema por el área de seguridad dio pretexto a los Gallardo y otros enemigos políticos de Xavier Nava.

Por lo que se refiere a 13 regidores y el síndico dijo que éstos deberían estar concentrados en cosas de verdadera importancia, como los latrocinios de la administración gallardista, hasta ahora totalmente impunes en la Fiscalía General del Estado.

Comentó que los regidores por lo general han hecho un papel mediocre y no conjuntan esfuerzos para desahogar temas de verdadera importancia.