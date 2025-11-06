Comisión de Hacienda del Congreso discute ajustes presupuestales

La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado discutió una propuesta con la que se busca facultar a la Secretaría de Finanzas para realizar adecuaciones presupuestales y cubrir pagos no considerados en el gasto estatal, entre ellos compromisos con pensionados, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Poder Judicial, el sector salud y la Secretaría de las Mujeres.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, la diputada Dolores Robles Chairez explicó que la iniciativa deriva del análisis de los informes trimestrales de la Secretaría de Finanzas y de reuniones sostenidas con funcionarios del área, ante la necesidad de garantizar recursos para el cierre del ejercicio fiscal. Señaló que la reforma permitiría atender pagos derivados de "situaciones extraordinarias" que no fueron incluidos en el presupuesto aprobado para este año.

Funcionarios de Finanzas expusieron que el Estado registró un aumento en la recaudación durante 2025, resultado de eficiencias administrativas, modernización de procesos y nuevos impuestos autorizados por el Congreso, lo que genera un margen para realizar los ajustes planteados. Según el área de Ingresos, los ingresos adicionales permitirían solventar compromisos que no fueron previstos y asegurar la estabilidad del cierre financiero.

La directora de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda Acosta, indicó que entre los temas que requieren adecuaciones están los convenios con la UASLP, que recibió un monto federal mayor al estimado; el fortalecimiento del sistema de pensiones; la transición presupuestal de la Secretaría de las Mujeres, que pasó a ser organismo centralizado; la reducción de aportaciones federales al sector salud por el cambio al sistema IMSS-Bienestar, y la formalización de recursos extraordinarios entregados al Poder Judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante el análisis, la diputada Gabriela Torres López cuestionó las modificaciones, al recordar que en las comparecencias previas la Secretaría de Finanzas había asegurado que los adeudos con la Universidad y otros organismos ya estaban resueltos. También pidió aclarar por qué se pretende mover todo el decreto de egresos para incorporar pagos que, según dijo, debieron preverse desde el inicio del año.

En respuesta, Damaris Grajeda explicó que no existe una deuda con la UASLP, sino una solicitud de ampliación presupuestal para igualar el monto federal del convenio, y que los pagos estatales se han cumplido. En el caso del Poder Judicial, dijo que los 110 millones de pesos otorgados para la elección de jueces y magistrados fueron recursos extraordinarios que ahora se busca formalizar. Sobre pensiones, aseguró que los pagos están al corriente, aunque reconoció que el fondo representa un riesgo financiero que debe preverse en el cierre del ejercicio.

El diputado Crisógono Pérez López, integrante de la comisión preguntó sobre los adeudos con el magisterio, a lo que la funcionaria respondió que se encuentran en revisión como parte del cierre del cuarto trimestre. Legisladoras como Patricia Aradillas y Leticia Vázquez del PVEM y PT coincidieron en que las adecuaciones deben justificarse plenamente, pero reconocieron que el incremento en la recaudación estatal podría facilitar los ajustes sin afectar el equilibrio financiero.

La propuesta continuará su revisión técnica en próximas sesiones de la Comisión de Hacienda antes de que se someta a votación en el Pleno.