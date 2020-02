Comité de Seguridad en Salud Estatal se declara en sesión permanente por coronavirus

Al darse a conocer dos casos confirmados de Coronavirus en México por parte de la Secretaría de Salud Federal esta mañana, el Comité de Seguridad en Salud se declara en sesión permanente a fin de ir estar en vigilancia, coordinación, capacitación y operatividad de todo sector salud del estado, informó la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.

En cuanto al estado, se dio a conocer que anoche el Laboratorio Estatal de Salud descartó la prueba de un potosino que había viajado a Italia, por lo que la entidad continúa sin "casos sospechosos" y con el monitoreo de personas que tienen antecedente de viaje de China, Corea, Italia, Japón e Irán principalmente.

"Es importante es este momento no generar un pánico en la comunidad y sí asumir medidas de prevención, hemos estado haciendo acciones de promoción, y quiero aprovechar el escenario de que la comunidad está pendiente de esta situación para reforzar: no saludar de mano o beso, lavarse las manos constantemente, evitar conglomeraciones y personas enfermas, son medidas primordiales", indicó Rangel.

Explicó que un "caso sospechoso de coronavirus" es aquella persona o persona que ha regresado de viaje las últimas semanas procedente de China, Corea, Italia, Japón, Irán y Singapur, y que presentan datos de enfermedad respiratoria, "si se tiene enfermedad respiratoria pero no se viajó a lugares con coronavirus o no se tuvo contacto con alguien que viajó, no es Coronavirus, es otra enfermedad respiratoria".

Por su parte, Miguel Lutzow Steiner, director de Salud Pública dio a conocer el panorama general y comportamiento del virus en el mundo, así como la actualización del panorama en México y como se está preparando el estado en cuanto a capacitación y actualización del personal e infraestructura hospitalaria.

Destacó que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el Estado se mantiene alerta y con capacidad de respuesta para un diagnóstico oportuno a través de las pruebas que realice el Laboratorio Estatal de Salud, las cuales garantizan un resultado en menos de 24 horas.