¿Cómo serán en SLP las atípicas ceremonias oficiales alusivas a la Independencia?

Con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones de las autoridades sanitarias y privilegiar la salud de la población, la ceremonia del tradicional Grito de Independencia, así como el Desfile militar el día posterior, se realizarán de forma virtual, por lo que se recomienda no acudir a estos eventos conmemorativos, quedarse en casa y seguir las transmisiones que se llevarán a cabo a través de sitios oficiales.

La noche del 15 de septiembre, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, dará inicio a las actividades protocolarias correspondientes al Grito de Independencia desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, acompañado por una comitiva.

El evento será transmitido a partir de las 22:40 horas a través de las redes oficiales de Gobierno del Estado en Facebook y YouTube.

Durante la mañana siguiente, en conjunto con representantes de autoridades de los tres niveles de gobierno y militares, el jefe del Ejecutivo colocará una ofrenda floral en el obelisco de La Independencia, se realizará una Guardia de Honor y un toque de silencio, y posteriormente se trasladarán a Plaza de Armas para dar inicio al desfile cívico-militar.

Para proteger la salud de la población y evitar contagios de Covid-19, en ambos eventos la Plaza de Armas permanecerá cerrada.

El contingente militar estará integrado únicamente con vehículos y tripulaciones reducidas y se disminuirá la distancia del itinerario del desfile, en este evento se descarta la participación de planteles educativos.

Quienes participen en estas actividades contarán con el material de protección correspondiente, tales como mascarillas, careta, gel antibacterial y guantes desechables suficientes.

Además, se contará con efectivos mínimos en las tripulaciones, intervalos abiertos, acceso restringido, no se realizará colocación de gradas, no habrá invitados especiales y, principalmente, se hace un exhorto al público a no acudir y hacer presencia en las ceremonias conmemorativas con el fin de no exponer su salud y evitar posibles contagios; se reitera que las actividades se transmitirán a través de canales oficiales para comodidad de la población.

Las autoridades sanitarias recomiendan evitar las reuniones masivas, asistir a eventos privados, bares o centros nocturnos, evitar estar en lugares cerrados y sitios concurridos, así como cumplir con las medidas preventivas y de sana distancia para evitar contagios de Covid-19.