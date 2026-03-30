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¿Cómo tener unas vacaciones seguras y responsables?

Se recomienda atender indicaciones oficiales y reportar emergencias para garantizar entornos seguros

Por Redacción

Marzo 30, 2026 10:23 a.m.
A
¿Cómo tener unas vacaciones seguras y responsables?

Protección Civil Municipal SLP recomendó disfrutar de las vacaciones con seguridad y prevención.

"Con motivo de la presente temporada vacacional, te invitamos a disfrutar de manera segura y responsable de los espacios recreativos, tales como clubesbalnearios y parajes naturales", señaló en un comunicado.

Para contribuir a la protección de todas y todos, recuerda:

-Mantener en todo momento la supervisión de niñas, niños y adolescentes.

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-Respetar estrictamente las medidas de seguridad establecidas en cada lugar.

-Atender y acatar las indicaciones emitidas por las autoridades.

-Reporta de inmediato cualquier situación de emergencia a los números oficiales.

-Recuerda que la prevención es una responsabilidad compartida.

"Con la participación de todas y todos, es posible garantizar entornos seguros y una sana convivencia durante este periodo vacacional. ¡Disfruta, cuídate y cuida a los demás!", recomendó la dependencia capitalina.

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