Cómo tramitar una licencia para construir en la capital de SLP

Si buscas ampliar tu inmueble o realizar una nueva construcción en la capital de San Luis Potosí debes cumplir ciertos requisitos ante la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano y Catastro, para evitar que tu obra sea clausurada o que seas sancionado económicamente por incumplir con la licencia de construcción.

Julieta de la Serna Reyes, arquitecta y directora de Desarrollo Urbano de la capital estatal, indicó que este proceso es fácil de realizar, pues los interesados deben presentar una serie de documentos para un análisis de viabilidad de proyecto y entregar el formato múltiple o formato único de trámites y servicios de la Dirección Municipal.

Este formato, señaló, deberá llenarse de manera correcta y legible, además se deberá realizar de forma forzosa una inspección o verificación del inmueble o predio, y realizar el pago de los derechos.

De acuerdo con lo estipulado por la Dirección Municipal, los costos varían dependiendo de la obra o la modificación a realizar; sin embargo, el monto puede ir desde los 10 a los 400 UMAS.

De igual forma, el tiempo de respuesta por parte del área administrativa puede ser de uno a 21 días hábiles, dependiendo del tipo de construcción, mientras que la vigencia de este trámite dura únicamente 12 días, se informó.

La importancia de esta licencia radica en el permiso que se otorga para efectuar las obras, pues en caso de no tramitarse las sanciones pueden ir de las infracciones o nulidad de la obra, hasta la clausura o hacerse acreedor a una multa, cuyo monto se calcula dependiendo de los metros de la construcción y la zona en donde se ubicó.

Dado a que la mayoría de las personas realiza sin previo permiso las remodelaciones o construcciones, la dirección contempla que antes de aplicar una sanción económica o procesos de demolición se invita a los interesados, a través de una sesión de conciliación, a tramitar sus permisos necesarios.

No obstante, en el trámite de regulación procedente se prevé un 25% adicional al costo que se estipule por la licencia de construcción.

"En muchas ocasiones, el ciudadano encomienda el proceso a un contratista o empresa, y ellos no realizan el trámite, les mienten o abandonan la obra, por este tipo de situaciones se analiza cada caso en específico", destacó la titular del área.

Documentos a presentar

Además del formato único de trámites y servicios, disponible en www.sanluis.gob.mx y en la ventanilla de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, el interesado en la construcción de una obra nueva, ampliación o remodelación deberá presentar:

-Formato de Solicitud Debidamente Elaborado

-Pago de derechos

-Copia Certificada y/o simple de la Escritura Pública o Título de Propiedad del Inmueble o en su caso Constancia expedida por Notario Público de que se encuentra en trámite su inscripción y en caso de no ser propietario, además el documento que acredite la legal posesión del predio

-Para recibir documentos en representación de Personas Físicas o Morales diversa al peticionario deberá presentar Instrumento Público o Carta Poder ante dos testigos con sus respectivas copias de identificación oficial

-En caso de predios ubicados en el Centro Histórico: Vo. Bo. del INAH

-Fotografías recientes del predio actualizadas, ya que se debe observar en ellas el estado actual, los límites y el área a edificar, incluyendo la fachada, en caso de modificaciones

-Copia de identificación Oficial del Propietario del Inmueble

-Copia de Licencia de Uso de Suelo vigente (cuando Aplique)

-Juegos de Planos Impresos de Proyecto Ejecutivo a realizar firmados por el D.R.O. y propietario (s) y sellados por Bomberos (excepto vivienda unifamiliar y dúplex). (DWG en CD)

-En caso de Uso Diferente al Habitacional requiere el Vo. Bo. de Bomberos

-Bitácora de Obra firmada por el D.R.O.

-Memoria de Cálculo Estructural, firmada por el Calculista y el D.R.O.

-En caso de que el predio se encuentre en alguna zona con fallas geológicas: Dictamen de Seguridad emitido por la Dirección de Protección Civil

-Copia del Recibo de Pago del Predial al corriente

-Copia simple del Acta Constitutiva y poder ante Notario Público del Representante Legal en caso de ser Persona Moral

-En caso de Fraccionamientos en Régimen en Condominio que se encuentren en la Zona Industrial: Vo. Bo. de la Secretaría de Desarrollo Económico

Para más información se puede visitar la página www.municipiodeslp.gob.mx, dar clic en el apartado de Catastro y Desarrollo Urbano, luego en la liga de Desarrollo Urbano y después en licencias de construcción.