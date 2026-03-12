¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?

La reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

La votación en San Lázaro cerró con 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo que la iniciativa quedó desechada. Tras el revés legislativo, Morena anunció que buscará impulsar parte de los cambios mediante un "Plan B"basado en reformas a leyes secundarias.

En el caso de San Luis Potosí, el voto de los legisladores federales mostró una clara mayoría en contra de la propuesta presidencial.

Los diputados potosinos de Morena Francisco Adrián Castillo Morales, Briceyda García Antonio, Gabino Morales Mendoza y Aremy Velazco Bautista votaron a favor de la reforma enviada por el Ejecutivo federal.

En contraste, votaron en contra los legisladores del Partido Verde Ecologista de México Óscar Bautista Villegas, José Luis Fernández Martínez, María Graciela Gaitán Díaz, Ricardo Gallardo Juárez, Ma. Leonor Noyola Cervantes y Juan Carlos Valladares Eichelmann, así como los diputados del PAN David Azuara Zúñiga y Nubia Iris Castillo Medina.

Con ello, el balance del voto potosino quedó en cuatro a favor y ocho en contra, en línea con lo ocurrido a nivel nacional, donde el rechazo de la oposición y el voto en contra del PVEM y el PT —aliados de Morena— terminaron por frenar la reforma constitucional.

Tras el resultado, el gobierno federal adelantó que buscará retomar algunos de los cambios propuestos mediante modificaciones a leyes secundarias, estrategia que Morena ya denomina como el "Plan B" de la reforma electoral.