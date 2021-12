¿Cómo y quiénes pueden obtener placas gratuitas?

Este lunes 6 de diciembre arrancó el programa de Placas Gratuitas en la entidad, en esta primera etapa, el beneficio está dirigido a quienes acrediten motocicletas, vehículos nuevos y para vehículos usados (cambio de propietario) con placas de San Luis Potosí.

La Secretaría de Finanzas local precisó que quien está al corriente de sus pagos podrá obtener sus láminas gratis a partir de enero, ya que su pago de 2021 aún tiene vigencia durante este año.

El trámite para las placas para discapacidad y omnibus se podrá realizar a partir de enero de 2022.

Aquí te compartimos los requisitos para obtener las placas gratuitas en SLP

Alta de Vehículo Nuevo

1.- Factura simple sin valor

2.- Identificación oficial del propietario de la unidad: INE, Pasaporte o Licencia de Conducir

3.- Clave Única de Registro de Población, Personas Físicas (CURP)

4.- Comprobante de domicilio: agua, luz, teléfono, cable, predial, gas natural o estado de cuenta bancaria (no mayor a 2 meses de antigüedad)

5.- Formato de Alta para Registro Vehicular: con los datos y firma requeridos. Lo pueden descargar de la página www.slpfinanzas.gob.mx

Presentar en original y fotocopia.

Tratándose de solicitud de Placas de Discapacidad adicionar:

- Certificado de Discapacidad expedido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.).

Tratándose de Personas Morales adicionar:

- Constancia de Situación Fiscal del SAT

- Identificación oficial del representante legal

Tratándose de Trámites de Servicio Público Local adicionar:

- Oficio de Autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado

*Presentar en original y fotocopia

Cambio de propietario (Con placas del Estado de SLP):

1.- Factura original

2.- Identificación oficial del propietario de la unidad: INE, Pasaporte o Licencia de Conducir

3.- Clave Única de Registro de Población (CURP)

4.- Comprobante de domicilio: agua, luz, teléfono, cable, predial, gas natural o estado de cuenta bancaria (no mayor a 2 meses de antigüedad)

5.- Tarjeta de circulación

6.- Ambas placas metálicas: delantera y trasera

7.- Formato de alta para registro vehicular: con los datos y firma requeridos. Lo pueden descargar de la página www.slpfinanzas.gob.mx

*Presentar en original y fotocopia

Tratándose de solicitud de placas de discapacidad adicionar:

-Certificado de discapacidad expedido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.).

Tratándose de vehículos refacturados adicionar:

- Copia simple de la factura primaria

Tratándose de placas de vehículos antiguos adicionar:

- Certificado de originalidad de la Asociación de Autos Antiguos de San Luis Potosí

Tratándose de vehículos de procedencia extranjera adicionar:

- Título de propiedad

- Pedimento de importación

Tratándose de Personas Morales adicionar:

- Constancia de Situación Fiscal del SAT

- Identificación oficial del representante Legal

Tratándose de trámites de Servicio Público Local adicionar:

- Oficio de Autorización de la Secretaría Comunicaciones y Transportes del Estado

En caso de no presentar ambas placas: delantera o trasera:

- Presentar: Acta Administrativa expedida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí vigente.

*Presentar en original y fotocopia.