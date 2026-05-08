Comparecencia de la FGE, lejana de la realidad: López

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado, cuestionó las comparecencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el informe de México Evalúa, que exhibe rezagos tecnológicos en la institución, al señalar que estos ejercicios legislativos se han convertido en espacios de "aplausos y felicitaciones" alejados de la realidad que enfrenta la procuración de justicia en San Luis Potosí.

El informe "Justicia Digital: tecnología aplicada a la investigación criminal en México" reveló que la Fiscalía potosina, no proporcionó información sobre sistemas de seguimiento de patrullas ministeriales ni monitoreo de cámaras corporales.

Ante ello, López Torres afirmó que este tipo de evaluaciones contradicen lo expuesto por la Fiscalía durante sus comparecencias ante el Congreso. "Nos encontramos a mitad del camino con evaluaciones como estas que nos ayudan precisamente a ver la situación real de las fiscalías y resulta que no es ni la mitad de lo que en el dicho se dice", declaró.

La legisladora consideró que los resultados evidencian falta de presupuesto, atención y capacitación dentro de la institución, además de otras deficiencias que, aseguró, también se han señalado previamente, como el funcionamiento del laboratorio genético. "De nada sirve que vengan y nos digan que todo está muy bien si al final del día no se está cumpliendo", expresó.

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Aunque descartó que la fiscal vuelva a comparecer antes del próximo ejercicio legislativo, hizo un llamado a que la institución reconozca públicamente sus problemáticas y presente cifras reales sobre su operatividad. También cuestionó la dinámica con la que se desarrollan las comparecencias en el Congreso local, al señalar que incluso ha recibido preguntas previamente definidas para formular durante estos ejercicios. "Yo no hago eso, yo tendré mi propio criterio de qué es lo que se va a preguntar", comentó.