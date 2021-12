Comuneros y ejidatarios de Sierra San Miguelito exigen a AMLO modificar decreto de área protegida

Consideran que el estudio para fundamentar esa declaratoria "estuvo amañado" y que el presidente fue engañado; "no imagina el enorme daño que nos causa, nos han quitado todo, incluso lo que no necesita ser protegido porque dentro de la sierra hay zonas donde no hay ni flora ni fauna".