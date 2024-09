Con el voto de dos priistas, el Congreso local avala minuta de reforma judicial

Con 19 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la minuta de la Reforma Judicial en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, siendo el estado 22 en avalar dichos cambios constitucionales.

La sesión contó con 26 de 27 asistentes, con la ausencia de la diputada Gabriela Martínez Lárraga de Redes Sociales Progresistas. Por parte de la oposición, votaron a favor los priistas Alejandro Leal Tovías y Bernarda Reyes Hernández, está última forma parte de la bancada del PAN.

También votaron a favor la expanista Liliana Guadalupe Flores Almazán, Juana Margarita Viñas Orta, suplente de la expriista Yolanda Josefina Cepeda Echeverría, la diputada Ma. Elena Ramírez Ramírez de Conciencia Popular, María Claudia Tristán Alvarado de Nueva Alianza y toda la bancada del PVEM-Morena-PT.

Entre las intervenciones en contra, el diputado Rubén Guajardo Barrera señaló la violación a la normativa legislativa por adelantar la sesión, que estaba programada a las 15 horas, sin notificar a los legisladores. Informó que el diputado Mauricio Ramírez Konishi se había retirado sin estar notificado, por lo que tuvo que regresar y llegó con retardo.

Leal Tovías intervino en tribuna a favor de la minuta de la reforma judicial y pidió un voto de confianza para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para la ejecución de la reforma.

"Como demócrata que soy, entiendo que cuando una reforma es aprobada bajo los mecanismos establecidos en nuestra Constitución, nuestro deber es respetar esa decisión y más aún trabajar incansablemente para que su implementación sea lo más beneficiosa posible para nuestro país", declaró.

Pidió a los demás legisladores su voto a favor de la Reforma pues ya se aprobó por el Constituyente un 21 votos a favor. Además, señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordaron por unanimidad que el martes regresan a trabajar: "la lucha por la reforma judicial ya terminó, ya se aprobó, ya es una ley".

Bernarda Reyes, dijo que "con esta reforma constitucional podríamos hallar a la población que yo represento, que es a los pueblos y comunidades indígenas. Que verdaderamente garanticen un futuro más justo en donde se involucran a todas las personas, porque la justicia es para justiciables, pero también dentro de los pueblos y comunidades indígenas encontramos a personas muy bien preparadas", señaló.

Los interventores en contra reconocieron que el aprobar o no la minuta no tendría ningún impacto relevante, pues ya 21 congresos locales aprobaron la minuta. Sin embargo, expusieron sus argumentos en contra, entre ellos la falta de reformas en las Fiscalías, pues sin ellas no puede haber un cambio real en la impartición de justicia.

En la asamblea hubo presencia de militantes y simpatizantes oficialistas, que celebraron a los diputados del PVEM, Morena y PT, mientras que abuchearon a los opositores durante sus intervenciones En numerosas ocasiones, el presidente de la Mesa Directiva tuvo que pedir una moción de orden.

Votaron en contra los diputados del PAN: Rubén Guajardo Barrera, Aranzazú Puente, José Ramón Torres García y Juan Francisco Aguilar Hernández. También el expriista, ahora diputado sin partido, Edmundo Torrescano Medina, y los emecistas Emma Idalia Saldaña Guerrero y Mauricio Ramírez Konishi.