Con homenaje a Julieta Egurrola, concluye el Festival de Cine UASLP

"Hacer de este mundo un lugar mejor", recomendó la actriz Julieta Egurrola tras recibir el "Premio Peyote" durante la noche de este viernes, así como un reconocimiento por sus 45 años de trayectoria artística, en una ceremonia realizada en el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con lo que cerró el Quinto Festival de Cine UASLP.

La ceremonia fue encabezada por el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien resaltó que el festival organizado a través de la Secretaría de Difusión Cultural se efectuó en el marco del centenario de la autonomía y agradeció la presencia de la Egurrola, quien ha destacado por sus aportaciones al cine y a la cultura nacional.

Aparte, la secretaria de Difusión Cultural, Cynthia Valle Meade resaltó que el evento llegó a más de cuatro mil 200 personas.

Durante su intervención, Egurrola agradeció la distinción y expresó que "me siento halagada de ver que el camino que he recorrido con tanta entrega me ha hecho merecedora de este premio", apuntó.

El homenaje a la actriz fue amenizado por la Orquesta Sinfónica Universitaria, la cual interpretó temas de Los Beatles, grupo predilecto de Egurrola, quien estuvo acompañada por su hija, la directora de cine Natalia Beristáin.

Y como sorpresa para la galardonada, Cecilia Toussaint apareció de entre el público para interpretar un par de canciones.

Egurrola estudió actuación en el Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participó en más de 40 obras de teatro, también desarrolló su carrera artística en televisión y cine. En el séptimo arte fue nominada en cuatro ocasiones por su trabajo como actriz; algunas de sus películas son "Principio y fin" y "Profundo Carmesí" de Arturo Ripstein; y "Crónica de un desayuno" de Benjamín Cann. En reconocimiento a su trayectoria y sus aportaciones al desarrollo de las artes escénicas en México, ha recibido diversos premios, entre ellos la Medalla Bellas Artes en 2018 y 2022.