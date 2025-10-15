Con intervención del IFSE, concluye entrega–recepción del Poder Judicial

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) informó que concluyó su participación y supervisión en el proceso de entrega–recepción del Poder Judicial, realizado en todas sus salas y juzgados del territorio potosino.

De acuerdo con el comunicado oficial, se llevaron a cabo 52 actos de entrega–recepción, desde la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia hasta los distritos judiciales más alejados. El Instituto señaló que mantuvo comunicación constante con el Órgano de Administración del Poder Judicial para acompañar el proceso.

El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que el IFSE participó en la discusión y redacción del Acuerdo de Entrega–Recepción, junto a jueces y magistrados de las partes entrante y saliente.

Respecto a los hallazgos, el funcionario indicó que en algunas localidades detectaron falta de conocimiento del proceso por parte del personal y carencia de insumos básicos, lo que provocó retrasos en la presentación de los documentos.

El comunicado añade que la participación del Instituto fue posible tras la reforma a la Ley de Entrega–Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios, aprobada en junio pasado en coordinación con la Comisión de Vigilancia del Congreso.

Según el texto, dicha reforma se realizó debido a los cambios en la estructura judicial, como la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, lo que exigía adecuar los mecanismos de supervisión.

El documento señala que con esta modificación, el IFSE quedó facultado para vigilar directamente los procesos, detectar irregularidades y emitir declaratorias en los procedimientos de entrega–recepción que se desarrollen en adelante.