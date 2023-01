Con "La Secretaría del Trabajo te da trabajo", ladrones ya no tendrán pretexto: Gallardo

Con una bolsa de trabajo de 7 mil vacantes bien pagadas en empresas ubicadas en la Zona Industrial, centros comerciales y comercios, el próximo 10 de febrero arrancará el programa "La Secretaría del Trabajo te da trabajo", anunció el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Explicó que con este programa no habrá pretexto para las personas que se dedican a actividades delincuenciales, tales como robo a casa habitación, a transeúnte o de autopartes, ya que cuando son detenidas, argumentan que lo hacen por falta de empleo.

Señaló que "ya están hasta la madre" de este tipo de delincuentes, a quienes calificó como huevones, pero para que ya no tengan pretexto con este programa se habilitará un número telefónico en donde se podrá llamar para buscar alguna oportunidad laboral.

"El que es huevón y ratero, hasta la sepultura, ¿no?", afirmó durante su discurso en el arranque de las obras de rehabilitación de la Av. Dalias, mientras el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos asentía con la cabeza.

"No va haber pretexto para que el ratero ande robando, porque ahora nada más va a tener que hablar, decir qué sabe hacer y le van a dar trabajo, los vamos a emplear a los rateros para que ya no roben, y el que agarremos robando, como ya no va haber pretexto, no le mochamos las manos porque eso había pedido el Bronco, a la mejor acá lo capamos", expuso a forma de broma.

Agregó que lo que podrían hacer con las personas que sean detenidas robando sería servicio social comunitario, como barrer las calles o pintar el grafiti, también acarrear agua: "les vamos a poner tanques como El Pípila, que los anden cargando".

Manifestó que una de las responsabilidades del gobierno es generar empleos, cosa que según su opinión no hicieron sus antecesores: "porque ningún cabrón de los que estuvo antes, le valió gorro las familias potosinas, no les importaba si tenían trabajo o no tenía trabajo, mientras ellos abrieran el cajón y se llevaran la lana los potosinos les valían gorro, por eso ya no vamos a dejar que regrese la maldita herencia".