Con pirotecnia darán trípticos preventivos

Con la finalidad de reducir al mínimo la posibilidad de accidentes con pirotecnia, la Coordinación Estatal de Protección Civil entregará trípticos informativos a vendedores autorizados para que éstos, a su vez, hagan llegar una serie de recomendaciones preventivas a los compradores.

A través de su área de Comunicación Social, la dependencia precisó que el material informativo se repartirá esta misma semana para que sea difundido durante la venta de fuegos artificiales del miércoles 30 y jueves 31 de diciembre, que serán las fechas de mayor consumo de artefactos explosivos.

Protección Civil del Estado trabajará de la mano con las 58 coordinaciones municipales y autoridades de Comercio en la supervisión de la venta de pirotecnia legal y en la detección de artefactos ilegales a través del ya conocido "Operativo Cohetón" de cada año.

Sobre los reportes de incidentes durante la Nochebuena y la Navidad, e incluso de este sábado 26, la Coordinación Estatal reveló que ninguno de los 58 municipios reportó accidentes con pirotecnia, aunque aclaró que esto no significa que no se haya registrado algún evento, ya que las coordinaciones municipales no tienen obligación de hacer sus reportes y más bien, los incidentes se comunican directamente a corporaciones de seguridad locales.